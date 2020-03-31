26 Ocak 2020’de helikopter kazasında hayatını kaybeden dünya basketbol tarihinin efsanelerinden Kobe Bryant’ın anısı yaşamaya devam ediyor. Kobe’nin 13 Nisan 2016’da basketbolu bırakırken son maçında kullandığı havluyu açık artırmada 33 bin dolara (217 bin TL) alıcı buldu. Havluyu satan kişinin bu havluyu 2016'da 8 bin dolara aldığı kaydedildi. Açık artırmanın Organizasyon Müdürü Jeff Woolf, konuyla ilgili "Havluyu alan kişi bir Kobe ve Lakers hayranı. Güney Kaliforniya’da Lakers müzesi açmak istiyor. Havlu da oradaki en değerli parçalardan biri olacak." dedi.