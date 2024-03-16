Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 8.828,70 %-0,62
        DOLAR 32,1156 %-0,10
        EURO 35,0062 %-0,25
        ALTIN 2.227,09 %-0,35
        FAİZ 48,39 %-0,04
        GÜMÜŞ GRAM 26,04 %1,48
        BITCOIN 69.287,00 %2,10
        GBP/TRY 40,9347 %-0,41
        EUR/USD 1,0888 %0,05
        BRENT 85,34 %-0,09
        ÇEYREK ALTIN 3.641,29 %-0,35
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Koç Holding 2023 yılında 54,5 milyar ABD doları konsolide gelir elde etti - İş-Yaşam Haberleri

        Koç Holding 2023 yılında 54,5 milyar ABD doları konsolide gelir elde etti

        Koç Holding, 2023 yılında konsolide bazda toplam 54,5 milyar ABD doları (USD) gelir elde etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 10:41 Güncelleme: 16.03.2024 - 10:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Koç Holding'ten 2023'te 54,5 milyar dolar gelir
        ABONE OL
        ABONE OL

        Holdingten yapılan açıklamaya göre, Koç Holding, 2023 yılında konsolide bazda toplam 54,5 milyar ABD doları (USD) gelir elde ederken, 3,7 milyar USD kombine yatırım gerçekleştirdi. Şirketin son 5 yıldaki kombine yatırımları 11,2 milyar USD'ye ulaştı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, 2023 yılı finansal sonuçlarını değerlendirerek "Küresel resesyon endişeleri yaşadığımız, bölgemizde savaşların sürdüğü, ülkemizde büyük bir afetle sarsıldığımız, belirsizliklerin olduğu bir yılı geride bıraktık. Bu zorlu yılda da bilançolarımızı, nakit akışımızı ve likiditemizi disiplinle yönetmemizin faydalarını gördük. Basiretli yönetimimiz, sağlam iş stratejilerimiz ve çalışma arkadaşlarımızın özverili gayretleri sayesinde başarılı finansal performansımızı sürdürdük." değerlendirmesinde bulundu.

        REKLAM

        Çakıroğlu, ülkeye duyulan güven ve Koç Topluluğu’nu geleceğe taşıyan küresel vizyon doğrultusunda yatırımlarını kararlılıkla sürdürdüklerini vurgularken, tüm paydaşlara değer yaratmak için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

        Geçtiğimiz yıl Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün en değerli emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yaşını kutlamış olmaktan gurur ve heyecan duyduklarını belirten Çakıroğlu, "Cumhuriyet vizyonunun iktisadi açıdan hayata geçirilmesine liderlik eden bir Cumhuriyet kurumu olarak daima daha iyisini başarmanın sorumluluğunu taşıyoruz. Ne mutlu ki iki sene sonra kendisi de 100 yaşına girecek olan Topluluğumuz, sadece ülkemizdeki faaliyetleri ile değil, dünyanın dört bir yanındaki başarıları ile de Cumhuriyetimizi yüceltiyor." ifadelerini kullandı.

        "YURT İÇİNDE VE YURT DIŞINDA STRATEJİK ADIMLAR ATIYORUZ"

        Çakıroğlu, Koç Holding’in dengeli portföy yapısı ve sağlıklı bilançosu sayesinde riskler karşısında dirençli olduğunu, küresel düzeyde büyüme vizyonuna sahip olan bir topluluk olarak yurt içi ve yurt dışında stratejik adımlar attıklarını kaydetti.

        Ford Otosan'ın Avrupa’nın önde gelen elektrikli ticari araç üreticisi olarak yeni araç yatırımlarına devam ettiğini ve Türkiye'nin sekiz yıldır üst üste mal ihracat şampiyonu olduğunu vurgulayan Çakıroğlu, "Ford Otosan, toplam 2 milyar euro tutarındaki yatırım planı kapsamında Yeniköy Fabrikası’nda yeni Transit Custom’ı devreye aldı. Ayrıca Romanya Craiova Fabrikası'nda yeni nesil Ford Transit Courier ve Tourneo Courier'i hattan indirdi." değerlendirmesinde bulundu.

        Çakıroğlu, 2050'de karbon nötr olma hedeflerine giden yolda düşük karbon ekonomisine geçişlerini daha sistematik yönetmek üzere 3 yıl önce Karbon Dönüşüm Programını başlattıklarını, bu kapsamda yenilenebilir enerji yatırımlarına da hızla devam ettiklerini belirtti.

        Yeşil hidrojen alanındaki yatırımlara yenilenebilir enerjinin depolanmasına ve taşınmasına aracı olması nedeniyle önem verdiklerini kaydeden Çakıroğlu, "Geçtiğimiz yıl Ford Trucks'ın, Ufuk Avrupa projesi kapsamında hidrojenle çalışacak F-MAX'i geliştireceğini duyurduk. Otokar, hidrojen yakıt hücresine sahip ilk otobüsü KENT Hidrojen'in prototipini üretti. Hidrojeni rafineri süreçlerinde kullanan Tüpraş, Türkiye'nin en büyük hidrojen üreticisi konumunda yer alıyor." açıklamasında bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Esnafın kanlı düellosunda hayatta kalan konuştu!
        Esnafın kanlı düellosunda hayatta kalan konuştu!
        Yıllık izin hesabına dikkat!
        Yıllık izin hesabına dikkat!
        İsrail gece boyu Gazze'ye saldırdı
        İsrail gece boyu Gazze'ye saldırdı
        İşte Santos'un 11'i!
        İşte Santos'un 11'i!
        100 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı! Gardırobun üzerinde yakalandı!
        100 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı! Gardırobun üzerinde yakalandı!
        Icardi'nin haftaları geldi!
        Icardi'nin haftaları geldi!
        8 Hollywood yıldızını geçti
        8 Hollywood yıldızını geçti
        TCMB'den ilave sıkılaşma ve TL mevduatın payını artırmaya yönelik yeni adımlar
        TCMB'den ilave sıkılaşma ve TL mevduatın payını artırmaya yönelik yeni adımlar
        Ceyda Düvenci âşık oldu
        Ceyda Düvenci âşık oldu
        Tüketiciler fiyatlara alışamıyor
        Tüketiciler fiyatlara alışamıyor
        17 yaşındaki firari T.C.'nin babası Bülent Cihantimur'un savcılık ifadesi!
        17 yaşındaki firari T.C.'nin babası Bülent Cihantimur'un savcılık ifadesi!
        Dünyanın en eski dövmeleri Anadolulu Ötzi'ye ait!
        Dünyanın en eski dövmeleri Anadolulu Ötzi'ye ait!
        Orban: Macaristan'ın özgürlüğü için Brüksel'i ele geçirmekten başka seçeneğimiz yok
        Orban: Macaristan'ın özgürlüğü için Brüksel'i ele geçirmekten başka seçeneğimiz yok
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede yağış var!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede yağış var!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Ülke puanında son durum!
        Ülke puanında son durum!
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu
        Akciğerler için 18 uzman önerisi! Küften kaçının, bisiklete binin!
        Akciğerler için 18 uzman önerisi! Küften kaçının, bisiklete binin!
        Ayaydın'dan Habertürk'e açıklamalar
        Ayaydın'dan Habertürk'e açıklamalar
        Cemil Tugay'dan Habertürk'e açıklamalar
        Cemil Tugay'dan Habertürk'e açıklamalar