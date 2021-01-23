HABERTURK.COM

Dünyanın en büyük 20 ekonomisini temsil eden G20 oluşumunun çatısı altında özel sektörün rolünü yansıtmak için global iş liderlerini bir araya getiren B20, İtalya Dönem Başkanlığı'ndaki ilk toplantısını 21-22 Ocak tarihlerinde düzenledi.

Yapılan açıklamaya göre, Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu, B20'nin Ticaret ve Yatırım Görev Gücü Eş Başkanlığı'nı üstlenerek, Türkiye'nin G20 dönem başkanlığını yürüttüğü 2015 yılından sonra B20 görev güçlerinde bir Türk şirketi adına eş başkan olarak görev alan ilk temsilci oldu.

Gerçekleşen toplantılar kapsamında dünya ekonomisinin pandemi sonrasında toparlanma süreci, sürdürülebilir kalkınma, küresel yönetişimi daha etkin hâle getirmek gibi konuların ele alındığı kaydedildi.

B20'nin Ticaret ve Yatırım Görev Gücü Eş Başkanlığı'nı üstlenen Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu, toplantının ikinci gününde yaptığı konuşmada, "Her geçen gün çözümü zorlaşan küresel sorunların üstesinden gelmek için, hükümetlerden iş dünyasına kadar tüm paydaşların bu istişare sürecini daha ciddiye alması gerekiyor. Bu çerçevede, yıl boyunca üzerinde çalışacağımız konulardaki tavsiyelerimizin ne ölçüde hayata geçeceğinin izlenmesini sağlayacak, önümüzdeki yıllarda aynı gayretlerin tekrarına değil güçlendirilmesine yardımcı olacak, daha sağlam ve kurumsal bir takip mekanizmasının tesis edilmesi gerektiğini düşünüyorum. İtalya Dönem Başkanlığı'nın böyle bir amaca hizmet edebilmesini umarım" dedi.

B20 ülkeleri, dünya ekonomisinin gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 85'ini oluştururken, global ticaretin yüzde 75'ine katkıda bulunuyorlar. B20 Ticaret ve Yatırım Görev Gücü üyelerini ise toplamda 29 ülkedeki 22 sektörde faaliyet gösteren 115 üst düzey yönetici temsil ediyor. Üyelerin mensup olduğu kurumlar 4.5 milyondan fazla kişiye istihdam sağlayarak, yıllık 400 milyar euronun üzerinde ciro kaydediyorlar.