HABERTURK.COM

Koç Holding, Birleşmiş Millet Kalkınma Programı (UNDP) tarafından geliştirilen BOOST programının Türkiye ortağı oldu.

Koç Holding'den yapılan açıklamada, "Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) Covid-19 salgınının sonuçları ile mücadele etmek üzere oluşturduğu bölgesel BOOST programının Türkiye ortağı olduk. Bu programla sivil toplum kuruluşlarının dijital dönüşümünü hızlandıracak projelere destek vereceğiz." denildi.

— Koç Holding (@kocholding) August 20, 2020

UNDP Türkiye ise "Koronavirüs etkileriyle mücadele için geliştirdiğimiz BOOST programını Türkiye'de Koç Holding ile hayata geçiriyoruz. Dijital dönüşüm ve teknolojiyle etkisini artırmak isteyen STK'ları BOOST Sivil Toplum Teknoloji Hızlandırma Programına bekleriz." ifadelerine yer verdi.