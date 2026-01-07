Habertürk
        Koç Holding'den dolandırıcılık uyarısı

        Koç Holding'den dolandırıcılık uyarısı

        Koç Holding, adını kullanan sahte site ve sosyal medya hesaplarının yanıltıcı paylaşımlar yaptığını duyurdu. Yatırım vaadiyle dolandırıcılık uyarısı yapan şirket, bu kaynaklara itibar edilmemesini istedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2026 - 13:55 Güncelleme: 07.01.2026 - 13:55
        Koç Holding'den dolandırıcılık uyarısı
        Koç Ailesi mensupları ile Koç Topluluğu şirketlerinin isimlerini kullanan sahte internet siteleri ve sosyal medya hesaplarına ilişkin kamuoyuna açıklama yaptı.

        Şirket tarafından yapılan açıklama şöyle:

        Koç Ailesi mensupları, Koç Holding A.Ş. veya Koç Topluluğu şirketlerinin isimlerini kullanan, ses ve görüntülerini taklit eden sahte internet siteleri ile sosyal medya hesaplarının yanıltıcı içerikler paylaştığı tespit edilmiştir.

        Dolandırıcılık yöntemleriyle yatırım çağrısı da dahil olmak üzere internet kullanıcılarından çeşitli haksız ve hukuka aykırı taleplerde bulunduğunu gözlemlediğimiz söz konusu hesap ve sitelere itibar edilmemesini önemle rica ederiz. Ayrıca; tasarruf sahiplerinin kişisel ve finansal bilgilerini paylaşmadan önce kaynak doğrulaması yapması ve yatırım kararları konusunda sadece Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilen kuruluşlardan hizmet alınması gerektiğini vurgulamak isteriz.

        Koç Ailesi mensupları, Koç Holding A.Ş. ve Koç Topluluğu Şirketleri ile hiçbir bağlantısı olmayan gerçek dışı içeriklere ilişkin hukuki haklarımızı kullandığımızı kamuoyunun bilgisine sunar, şirketimiz tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yapılan açıklamalar ile kurumsal web sitemiz koc.com.tr ve kurumsal sosyal medya hesaplarımız üzerinden doğru bilgiye ulaşılabileceğini hatırlatırız.

