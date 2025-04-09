Koç Holding A.Ş., 2024 yılı net dönem karından hissedarlarına temettü ödemesi yapacağını duyurdu. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, temettü ödeme tarihi ve yatırımcıların hesaplarına geçiş tarihi bilgisine yer verildi. Hisse başına ödenecek temettü tutarı da belli oldu. Şirketin hisselerine ortak olan kişiler ise "2025 KCHOL Koç Holding temettü ödemeleri ne zaman yatacak, ne kadar ödenecek?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 2025 Koç Holding temettü ödeme tarihi ve tutarı…