Kocaeli'de 328 kutu kaçak tıbbi malzeme ele geçirildi
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda ülkeye kaçak yollarla sokulduğu tespit edilen 328 kutu estetik ve tıbbi malzeme ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı
Giriş: 23.01.2025 - 20:39 Güncelleme: 23.01.2025 - 20:39
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yaptıkları istihbarat çalışması sonucu önceki gün Gebze ilçesinde bir ev ve iş yerine operasyon düzenledi.
Operasyonda, ülkeye kaçak yollarla sokulduğu tespit edilen 328 kutu estetik ve sağlık alanında kullanılan tıbbi malzeme ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.
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