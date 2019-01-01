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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, adayın İYİ Parti'den olacağı yönündeki duyumlara tepki gösteren CHP'liler, parti binasından oturma eylemi başlattı.
CHP Körfez İlçe Gençlik ve Kadın Kolları, belediye başkan aday adayları ile ilçe yöneticilerinin de destek verdiği oturma eyleminde CHP'liler, saz eşliğinde türküler söyledi.
CHP Körfez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Tolga Papakçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, genel olarak CHP ve İYİ Parti ittifakına karşı olmadıklarını ancak ittifakın Körfez ilçesinde en az yüzde 22 oyu olan CHP'nin çatısı altında olmasını istediklerini söyledi.
"CHP'NİN ONURUNU KORUMAK İÇİN"
İYİ Parti'nin en son seçimde ittifakla yüzde 7'lik bir oy potansiyelinin olduğunu, son yapılan anketlerde de yüzde 3,5 oranında çıktığını aktaran Papakçı, "Körfez ilçede CHP hiçbir zaman adaysız kalmamıştır. Biz de Körfez'in seçmenlerinin, CHP tabanı ve seçmeni ile CHP'nin onurunu korumak için, 4 Ocak'ta MYK ve Parti Meclisimiz toplanana kadar buradan takip etme, parti binasını terk etmeme ve oturma eylemi yapmayı düşündük" diye konuştu.
Papakçı, ilçe kadın kolları başkanı ve üyeleriyle bu süreci yürüttüklerini, İlçe Başkanı Cavit Dağdeviren ve yönetim kurulu üyelerinin kendilerine destek verdiğini dile getirdi.
"İttifaka karşı değiliz ama ittifakın da bir hakkı vardır. En çok oy potansiyeli olan, en güçlü parti hangisi ise onun çatısı altında birleşmektir. Biz bunun mücadelesini veriyoruz." diyen Papakçı, seslerine duyurmaya çalıştıklarını belirtti.
Papakçı, "4 Ocak'ta 'İYİ Parti'nin adayını destekleyeceksiniz.' derlerse bu süreci buradan ile taşımayı düşünüyoruz. İl binasında oturma eylemine devam edeceğiz. Sesimizi Ankara duysun, genel merkezimiz duysun" dedi.
CHP Körfez İlçe Kadın Kolları Başkanı Figen Ergün ise CHP olarak 2 aday adayı varken, İYİ Parti'nin adayının diretilmesini tepki göstermek için eylem yaptıklarını belirtti.
Özel olarak yaptırılan CHP amblemli kırmızı yelekler giyen partililer, türküler söyleyip sloganlar atarak eylemlerini sürdürüyor.
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