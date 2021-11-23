Minel Kılıç ise Alvin'i zaten doğal ortamına bırakmak istediklerini söyleyerek, "İçimiz biraz buruk çünkü çok bağlanmıştık birbirimize. Tabi ki mutlu olduğu yerde, yani doğada olmasını isterim. Üzgünüm ama onun iyiliği için böyle olması gerekiyor" ifadesini kullandı.