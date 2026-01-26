Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kocaeli'de forkliftin çarptığı işçi hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Kocaeli'de forkliftin çarptığı işçi hayatını kaybetti

        Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki bir kablo fabrikasında meydana gelen iş kazasında, forkliftin çarptığı işçi yaşamını yitirdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 16:21 Güncelleme: 26.01.2026 - 16:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        İş kazasında can verdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edinilen bilgiye göre, 24 Ocak sabah saatlerinde ilçede üretim yapan Üntel Kablo fabrikasında çalışan Kemal Giriş'e (57) forklift çarptı.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Çarpmanın etkisiyle yere düşen Giriş ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.

        KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından morga kaldırılan Kemal Giriş, dün Musa Cemevi'ndeki törenin ardından Pelitli Köy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayla ilgili forklift operatörü ifadesi için polis merkezine götürülürken, kazaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bağcılar'da zehirlenme şüphesi: 3 ölü, 1 ağır yaralı -1

        (DHA)- Bağcılar'da 5 katlı binanın en üst katındaki daireye giren ekipler, 3 kişinin cansız bedeniyle karşılaşırken,1 kişinin de ağır yaralı olduğu gördü. Yapılan incelemelerde 3 kişinin de karbonmonoksit zehirlenmesiyle hayatını kaybetmiş olabileceği değerlendirildi.

        #kocaeli
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Vahşetin ayrıntıları! TikTok'tan tanışmışlar
        Vahşetin ayrıntıları! TikTok'tan tanışmışlar
        10 ton zehirle ilgili tutuklanan Çetin Gören'e United-S soruları!
        10 ton zehirle ilgili tutuklanan Çetin Gören'e United-S soruları!
        Beşiktaş, Abraham'ı KAP'a bildirdi!
        Beşiktaş, Abraham'ı KAP'a bildirdi!
        Rojin'den ebeveynlere tavsiyeler... Yürek yakan video ortaya çıktı!
        Rojin'den ebeveynlere tavsiyeler... Yürek yakan video ortaya çıktı!
        Fotoğrafı akıllara kazınan Ali amcadan acı haber!
        Fotoğrafı akıllara kazınan Ali amcadan acı haber!
        Polise hakaret edip "Bulabiliyorsanız bulun" demişti!
        Polise hakaret edip "Bulabiliyorsanız bulun" demişti!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Davos'a 'yeni dünya düzeni' damgası
        Davos'a 'yeni dünya düzeni' damgası
        Kolunda serum vardı... Davetsiz misafir üzerine düştü! 50 bin TL kedi tazminatı!
        Kolunda serum vardı... Davetsiz misafir üzerine düştü! 50 bin TL kedi tazminatı!
        Sosyal medyadaki viral videoya dikkat! Kalp krizinden korumuyor
        Sosyal medyadaki viral videoya dikkat! Kalp krizinden korumuyor
        Galatasaray transferde frene bastı!
        Galatasaray transferde frene bastı!
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        İstanbul'da dehşet! Polis eve girdi 3 kişiyi ölü buldu!
        İstanbul'da dehşet! Polis eve girdi 3 kişiyi ölü buldu!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası!
        İşte Sergen Yalçın'ın Eyüpspor 11'i!
        İşte Sergen Yalçın'ın Eyüpspor 11'i!
        26 Ocak - 1 Şubat haftalık burç yorumları...
        26 Ocak - 1 Şubat haftalık burç yorumları...
        Otomotivde yeni rekor beklentisi
        Otomotivde yeni rekor beklentisi
        Genç girişimci teşvikinde ne değişti?
        Genç girişimci teşvikinde ne değişti?