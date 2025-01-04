Kocaeli'de gaz dolum tesisinde yangın
Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki gaz dolum tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Giriş: 04.01.2025 - 04:48 Güncelleme: 04.01.2025 - 04:48
Karadenizliler Mahallesi Başyiğit Caddesi üzerinde bulunan bir endüstriyel ve tıbbi gaz dolum tesisinde asetilen tüplerinin dolumu sırasında hattan sızan gaz alev aldı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, tesiste hasar oluştu.
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