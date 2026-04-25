Kocaeli'de saklandığı evdeki gizli bölmede yakalandı
Kocaeli'de 26 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, saklandığı evin yatak odasındaki gizli bölmede yakalandı
Giriş: 25 Nisan 2026 - 07:03 Güncelleme:
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "hırsızlık", "konut dokunulmazlığını ihlal etme" ve "mala zarar verme" suçlarından 26 yıl 7 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü H.B'nin (44) kaldığı ikameti belirledi.
AA'nın haberine göre, adrese operasyon düzenleyen ekipler, yatak odasında bulunan şifonyerin arkasındaki gizli bölmede saklanan kadın hükümlüyü yakaladı.
Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
*Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.
