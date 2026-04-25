        Haberler Gündem Güncel Kocaeli'de saklandığı evdeki gizli bölmede yakalandı | Son dakika haberleri

        Kocaeli'de saklandığı evdeki gizli bölmede yakalandı

        Kocaeli'de 26 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, saklandığı evin yatak odasındaki gizli bölmede yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25 Nisan 2026 - 07:03 Güncelleme:
        Saklandığı evdeki gizli bölmede yakalandı

        Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, "hırsızlık", "konut dokunulmazlığını ihlal etme" ve "mala zarar verme" suçlarından 26 yıl 7 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü H.B'nin (44) kaldığı ikameti belirledi.

        AA'nın haberine göre, adrese operasyon düzenleyen ekipler, yatak odasında bulunan şifonyerin arkasındaki gizli bölmede saklanan kadın hükümlüyü yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

        *Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Zürafa Şakir ile Selvi'nin yavrusu ilk kez ziyaretçilerle buluştu

        Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nın simgelerinden biri olan Şakir ve Selvi adlı zürafa çiftin dünyaya gelen erkek yavrusu ziyaretçilerle buluştu. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şehit ve gazi aileleri hak sahibi
        Şehit ve gazi aileleri hak sahibi
        "ABD heyeti Pakistan'a gidecek"
        "ABD heyeti Pakistan'a gidecek"
        İşte kupada yarı final programı!
        İşte kupada yarı final programı!
        İhracatçıya özel kurumlar vergisi
        İhracatçıya özel kurumlar vergisi
        Gasplı barışma planı
        Gasplı barışma planı
        Derbide ligin en golcü iki takımı karşılaşacak!
        Derbide ligin en golcü iki takımı karşılaşacak!
        Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümünde iddianame!
        Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümünde iddianame!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Formula 1 yeniden Türkiye'de!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Formula 1 yeniden Türkiye'de!
        Netanyahu: Prostat kanseri tedavim olumlu sonuçlandı
        Netanyahu: Prostat kanseri tedavim olumlu sonuçlandı
        İkra bebek ile babasının yaşadığı dehşette ilk duruşma!
        İkra bebek ile babasının yaşadığı dehşette ilk duruşma!
        İstanbul sokaklarında Formula 1 şov
        İstanbul sokaklarında Formula 1 şov
        Bakan Çiftçi'den Habertürk'e dijital güvenlik düzenlemesi açıklaması
        Bakan Çiftçi'den Habertürk'e dijital güvenlik düzenlemesi açıklaması
        Okullarda alınacak yeni tedbirler neler?
        Okullarda alınacak yeni tedbirler neler?
        Gülistan Doku'nun mezar yeri aranıyor! 18 noktada çalışma yapıldı!
        Gülistan Doku'nun mezar yeri aranıyor! 18 noktada çalışma yapıldı!
        Elektrik ve doğalgaza zam olacak mı? Bakan Bayraktar Bloomberg HT- Habertürk yayınında
        Elektrik ve doğalgaza zam olacak mı? Bakan Bayraktar Bloomberg HT- Habertürk yayınında
        Küresel jet yakıtı krizi uçuşları riske soktu
        Küresel jet yakıtı krizi uçuşları riske soktu
        Mal varlığıyla ilgili yeni açıklama
        Mal varlığıyla ilgili yeni açıklama
        İngiltere'de üzerinde 'Osmanlı' yazan tek mezar taşı!
        İngiltere'de üzerinde 'Osmanlı' yazan tek mezar taşı!
        İşletmeler siber sigortaya sarıldı
        İşletmeler siber sigortaya sarıldı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası