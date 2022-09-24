Kocaeli'de silahlı kavga: 2 yaralı, 4 gözaltı 0:00 / 0:00

İHA

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Polis ekipleri 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay dün saat 21.30 sıralarında İzmit İnönü Caddesi’ndeki Cumhuriyet Parkı’nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı kavga çıktı. Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavgada S.A. ve D.İ. isimli şahıslar bıçakla yaralandı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye sevk etti.

İHA'nın haberine göre; kavgaya müdahale eden polis ekipleri, olaya karışan 4 şüpheliyi gözaltına aldı.