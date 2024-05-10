Kocaeli'de "Yapay Zeka ve İnsanlığın Geleceği: Fırsatlar ve Tehditler Çalıştayı" başladı

Kocaeli'nin orta ve yüksek teknoloji kullanan ve üreten bir yapısı bulunduğunu, sınırlarında Bilişim Vadisi, Togg, TÜBİTAK gibi önemli kurumların yer aldığını aktaran Yavuz, "Bu çalıştayın Kocaeli'de yapılması tesadüf olarak nitelendirilemez. Dünyada akan kan ve gözyaşını durduracaksak süslü kavramların arkasına saklanmış zalimlerle mücadele edeceksek bilim, sanayi ve teknolojiye özellikle dijitalleşmeye çok daha fazla değer atfetmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Cihannüma İşbirliği ve Dayanışma Derneği Başkanı Rıza Yorulmaz da yapay zekanın, iyi ve doğru kullanılması gereken bir gerçeklik olduğunu kaydetti.

Çalıştayda yaygınlaşan ve hayatın bir parçası haline gelen bu akımın sunduğu fırsatları ve olası tehditlerin iyi analiz edilmesi gerektiğini vurgulayan Yorulmaz, sorunlara karşı çözüm teklifleri hazırlamaya gayret ettiklerini anlattı. YAPAY ZEKANIN TÜM BOYUTLARI DEĞERLENDİRİLDİ Çalıştayın açılışına, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Hasan Aydınlık, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu, Teknik Elemanlar Derneği (TEKDER) Genel Başkanı Nurdoğan Öztürk, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, bürokratlar, akademisyenler, özel sektör temsilcileri ile davetliler katıldı.