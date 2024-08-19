Emniyet Müdürlüğü otoparkında hareketli dakikalar: Bacağından vurularak etkisiz hale getirildi
Kocaeli'de İl Emniyet Müdürlüğü otoparkındaki otomobillere bıçakla zarar veren ve taşkınlık yapıp polislere doğru koşan şüpheli, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.
Başiskele ilçesi Mahmutpaşa Mahallesi'ndeki Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nün açık otoparkında bir şüpheli, bazı otomobilleri bıçakla çizip lastiklerini patlatması üzerine nöbetçi polislerce uyarıldı.
Şüphelinin taşkınlık yaparak, bıçakla polislere doğru koşması üzerine ateş açıldı.
28 yaşındaki şüpheli M.Ö., bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Şüpheli, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
M.Ö., burada yapılan müdahalenin ardından Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Çoğunluğu emniyet müdürlüğü personeline ait olduğu belirlenen 10'a yakın otomobilde hasar tespiti için çalışma başlatıldı.
Olay yerinden görüntüler...