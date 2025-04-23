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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kocaeli haberleri: Oyun oynuyordu... Kahreden acı | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Oyun oynuyordu... Kahreden acı!

        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, sokakta oyun oynarken otomobilin çarptığı 6 yaşındaki Zümra Topuz, 5 gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti. Ailesi tarafından cenazesi teslim alınan minik kız, bugün öğlen namazı sonrası Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nden kaldırılarak toprağa verilecek

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 10:36 Güncelleme: 23.04.2025 - 10:36
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        Oyun oynuyordu... Kahreden acı!
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        Kocaeli'nde yürekleri yakan kaza, 18 Nisan'da Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi Mercanlı Sokak'ta meydana geldi.

        SOKAKTA OYUN OYNUYORDU

        Edinilen bilgiye göre, sokakta oyun oynayan 6 yaşındaki Zümra Topuz'a otomobil çarptı.

        ZÜMRA AĞIR YARALANDI

        İHA'daki habere göre ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan minik kızı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

        HAYATA 5 GÜN TUTUNABİLDİ

        Minik Zümra, hastanede süren 5 günlük yaşam mücadelesini dün kaybetti. Ailesi tarafından cenazesi teslim alınan minik kız, bugün öğlen namazı sonrası Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nden kaldırılarak toprağa verilecek.

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