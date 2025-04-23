Oyun oynuyordu... Kahreden acı!
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, sokakta oyun oynarken otomobilin çarptığı 6 yaşındaki Zümra Topuz, 5 gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti. Ailesi tarafından cenazesi teslim alınan minik kız, bugün öğlen namazı sonrası Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nden kaldırılarak toprağa verilecek
Kocaeli'nde yürekleri yakan kaza, 18 Nisan'da Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi Mercanlı Sokak'ta meydana geldi.
SOKAKTA OYUN OYNUYORDU
Edinilen bilgiye göre, sokakta oyun oynayan 6 yaşındaki Zümra Topuz'a otomobil çarptı.
ZÜMRA AĞIR YARALANDI
İHA'daki habere göre ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan minik kızı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.
HAYATA 5 GÜN TUTUNABİLDİ
Minik Zümra, hastanede süren 5 günlük yaşam mücadelesini dün kaybetti. Ailesi tarafından cenazesi teslim alınan minik kız, bugün öğlen namazı sonrası Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nden kaldırılarak toprağa verilecek.