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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kocaeli haberleri: Yağız Alp Gül 4 yaşındaydı! Ölümle biten oyun | son haberler | Son dakika haberleri

        Yağız Alp 4 yaşındaydı... Ölümle biten oyun!

        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, kuzeniyle oyun oynayan 4 yaşındaki Yağız Alp Gül, dengesini kaybedip 4'üncü kattaki evlerinin penceresinden düştü. Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan Yağız Alp kurtarılamadı. Küçük çocuğun ailesi gözyaşına boğuldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 08:58 Güncelleme: 19.07.2024 - 08:58
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        Yağız Alp 4 yaşındaydı... Ölümle biten oyun!
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        Kocaeli'nde yürekleri yakan olay, önceki gün akşam saatlerinde Körfez ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi Gümrükçüler Caddesi’ndeki bir sitede meydana geldi.

        4. KATIN PENCERESİNDEN DÜŞTÜ

        DHA'da yer alan habere göre Yağız Alp Gül (4), 4'üncü kattaki evlerinde kuzenleriyle oynarken, dengesini kaybedip açık olan pencereden düştü.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        Taş zemine çarpıp ağır yaralanan Gül, yakınları tarafından yakındaki özel bir hastaneye götürüldü. Ancak Yağız Alp Gül, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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        #kocaeli
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