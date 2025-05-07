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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kocaeli haberleri: Yangın sırasında duvar itfaiye erlerinin üzerine çöktü! - Son haberler | Son dakika haberleri

        Yangın sırasında duvar itfaiye erlerinin üzerine çöktü!

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde çıkan yangında bitişik haldeki 3 ev kullanılamaz hale geldi. Olayda yanan binalardan birinden kopan ahşap evin duvarı, iki itfaiye erinin üzerine çöktü. Feci anlar kameraya yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 10:21 Güncelleme: 07.05.2025 - 10:35
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        Yangın sırasında duvar itfaiye erlerinin üzerine çöktü!
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        Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki 2 katlı evde çıkan yangın, bitişikteki 2 eve daha sıçradı. Müdahale sırasında 2 itfaiye eri yaralanırken, 3 ev kullanılamaz hale geldi.

        DHA'nın haberine göre ilçede 2 katlı evde, sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevler, bitişikteki 2 katlı 2 eve daha sıçradı.

        3 EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Alevleri söndürmek için çalışma başlatılırken, müdahale eden 2 itfaiye eri düşen ahşap malzemeler nedeniyle yaralandı.

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        Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, yangın 1 saatlik çalışma ile söndürüldü. 3 ev kullanılamaz hale gelirken, yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

        İTFAİYE ERLERİNİN YARALANDIĞI ANLAR KAMERADA

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında binadan kopan ahşap evin duvarı, itfaiye erleri M.T. ve G.B.’nin üzerine düştüğü anlar vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

        Görüntüde evin girişinde bekleyen itfaiye erlerinin üzerine ahşap evin duvarının düştüğü, 2 itfaiye eri düşen parçanın altında kalırken 1 erin ise son anda kaçtığı anlar yer aldı.

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