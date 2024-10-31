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        Kocaeli'de palet deposunda yangın (2)

        KONTROLALTINA ALINDIKocaeli'nin Gebze ilçesinde 500 metrekarel büyüklüğündeki palet deposunda saat 17.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 20:13 Güncelleme: 31.10.2024 - 20:15
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        Kocaeli'de palet deposunda yangın (2)
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        KONTROLALTINA ALINDI

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 500 metrekarel büyüklüğündeki palet deposunda saat 17.30'da çıkan yangın 2 saatte kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangına, 12 itfaiye aracı ve 30 personelin müdahale ettiği öğrenildi. Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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