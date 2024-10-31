Kocaeli'de palet deposunda yangın (2)

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 500 metrekarel büyüklüğündeki palet deposunda saat 17.30'da çıkan yangın 2 saatte kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangına, 12 itfaiye aracı ve 30 personelin müdahale ettiği öğrenildi. Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

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