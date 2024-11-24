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        TEM'de otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

        KOCAELİ'de TEM Otoyolu'nda aynı yöne giden iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 12:46 Güncelleme: 24.11.2024 - 12:50
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        TEM'de otomobiller çarpıştı: 2 yaralı
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        KOCAELİ'de TEM Otoyolu'nda aynı yöne giden iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaza, TEM Otoyolu Derince ilçesi geçişindeki Çınarlı Mahallesi mevkisinde meydan geldi. Her ikisi de İstanbul yönüne giden E.K. idaresindeki 41 APH 557 plakalı otomobil ile S.Ö. yönetimindeki 54 AHD 194 plakalı otomobil çarpıştı. Araçlar yol kenarına savurulurken, yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücülerden S.Ö. ve diğer araçtaki R.K., ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle 4 şeritli yolun 2 şeridi trafiğe kapanırken, araç geçişleri kontrollü olarak sağlandı. Kaza karışan otomobillerin yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri
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        Galeri

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