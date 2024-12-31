Kocaeli'ye içme suyu sağlayan barajda seviye artmaya başladı (2)

'KUYULARDANSU ÇEKMEYİ DURDURDUK'

Kocaeli'nin su ihtiyacının önemli bölümünün karşılandığı Yuvacık Barajı'nda su seviyesinin yüzde 27'ye yükselmesine ilişkin konuşan Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürü Ali Sağlık, yüzde 10'luk seviye artışının yağışlardan kaynaklandığını söyleyerek, "Şu anda artık mevsim normallerine göre barajın yükselme zamanı geldi. Zaten son 3-4 gündür meydana gelen yağışlarla kendini fark ettirdi. Barajın şu anki durumu, mevsim normallerine göre normal seviyede. Artık kuyulardan su çekmeyi de durdurduk. Yağışların böyle devam etmesiyle Sapanca Gölü'nden de su alımını 10 güne durdururuz. Zaten su alımı 4 pompadan 2 pompaya düşürüldü" ifadelerini kullandı.