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        Kayıp olarak aranan işçi, borç meselesi nedeniyle öldürülmüş

        KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde kayıp olarak aranan Murat Yüzüak'ın (48) ormanda cansız bedeni bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 15:05 Güncelleme: 13.02.2025 - 15:10
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        Kayıp olarak aranan işçi, borç meselesi nedeniyle öldürülmüş
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        KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde kayıp olarak aranan Murat Yüzüak’ın (48) ormanda cansız bedeni bulundu. Bir fabrikada işçi olan Yüzüak’ın borç meselesi nedeniyle öldürüldüğü belirlenirken, R.G. ve M.A. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Gebze’de bir fabrikada işçi olarak çalışan Murat Yüzüak’ın 5 Ocak’ta evden çıktıktan sonra geri dönmedi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, eşinin ihbarı üzerine Yüzüak’ın bulunması için çalışma başlattı. Çalışma kapsamında Yüzüak’ın en son görüştüğü belirlenen R.G. ve M.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusunda Murat Yüzüak’ın borçlu olduğu R.G. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

        Şüpheliler emniyetteki sorguları sonrası adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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