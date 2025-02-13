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        Kendilerini polis olarak tanıtıp, 1 milyon TL dolandırıcılık yapan şüpheliler yakalandı

        KOCAELİ'nin 2 ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtıp, 1 milyon TL değerinde ziynet eşyası çalan 2 şüpheli İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 20:48 Güncelleme: 13.02.2025 - 20:50
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        Kendilerini polis olarak tanıtıp, 1 milyon TL dolandırıcılık yapan şüpheliler yakalandı
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        KOCAELİ’nin 2 ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtıp, 1 milyon TL değerinde ziynet eşyası çalan 2 şüpheli İstanbul’da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

        Kocaeli’nin Körfez ve Çayırova ilçesinde farklı zamanlarda kendilerini polis olarak tanıtıp, vatandaşları yönlendirerek 1 milyon TL değerinde ziynet eşyası ele geçiren şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesinin ardından dün İstanbul’da polis tarafından operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda şüpheliler M.A.U. ve K.A.Y. gözaltına alındı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edilen 2 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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