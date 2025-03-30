TCG Salihreis ekibi, bayramda görev başında

KOCAELİ’de Türk Deniz Kuvvetleri’nin önemli vurucu güçlerinden Barbaros sınıfı TCG Salihreis Fırkateyni görevlileri, Ramazan Bayramı’nı gemide karşıladı. TCG Salihreis Komutanı Deniz Albay Çağdaş Olcay, bayramlaşma töreninde yaptığı konuşmada, “Birlik, beraberlik duygularımızın pekiştiği, toplumsal bağlarımızın güçlendiği bugün vesilesiyle TCG Salihreis’in siz seçkin personeli ve ailelerinizin Ramazan Bayramı’nı kutlarım” dedi.

TCG Salihreis Fırkateyni personeli, Ramazan Bayramı’nı görev yaptıkları gemide karşıladı. Geminin güvertesinde düzenlenen bayramlaşma töreni TCG Salihreis’in 2'nci Komutanı Deniz Binbaşı Can Telemeci'nin, TCG Salihreis Komutanı Deniz Albay Çağdaş Olcay'ı karşılamasıyla başladı. Törende gemide görev yapan bahriyelilere seslenen Albay Olcay, “Birlik, beraberlik duygularımızın pekiştiği, toplumsal bağlarımızın güçlendiği bugün vesilesiyle TCG Salihreis’in siz seçkin personeli ve ailelerinizin Ramazan Bayramı’nı kutlarım” ifadelerini kullandı. Konuşmasının ardından Albay Olcay, gemi personeliyle tek tek bayramlaştı.

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