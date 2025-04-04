TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: Yaralılar var

TEM Otoyolu Kocaeli geçişi Korutepe tüneli İstanbul istikametinde 8 araç, zincirleme kazaya karıştı. Kazada yaralıların olduğu bildirilirken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

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