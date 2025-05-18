Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesi Plaj Yolu Caddesi'nde bugün saat 13.00 sıralarında sahildeki kayalıklarda hareketsiz yatan kişiyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde bu kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelmede üzerinden kimlik çıkmayan erkeğe ait ceset, otopsi işlemleri için Kocaeli Devlet Hastanesi Adli Tıp Morgu'na götürüldü.

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde sahildeki kayalıklarda erkek cesedi bulundu. Ceset, ölüm nedeni ve kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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