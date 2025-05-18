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        Sahildeki kayalıklarda erkek cesedi bulundu

        KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde sahildeki kayalıklarda erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 15:53 Güncelleme: 18.05.2025 - 15:55
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        Sahildeki kayalıklarda erkek cesedi bulundu
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        KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde sahildeki kayalıklarda erkek cesedi bulundu. Ceset, ölüm nedeni ve kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesi Plaj Yolu Caddesi'nde bugün saat 13.00 sıralarında sahildeki kayalıklarda hareketsiz yatan kişiyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde bu kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelmede üzerinden kimlik çıkmayan erkeğe ait ceset, otopsi işlemleri için Kocaeli Devlet Hastanesi Adli Tıp Morgu'na götürüldü.

        Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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