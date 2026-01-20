Kocaeli'de görme engelliler, Kur'an-ı Kerim'i parmak uçlarıyla öğreniyor
Kocaeli'de yaşayan görme engelliler, Çayırova Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde açılan kursta Braille alfabesi (kabartma yazıyla) aracılığıyla Kur'an-ı Kerim öğreniyor.
Kocaeli'de yaşayan görme engelliler, Çayırova Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde açılan kursta Braille alfabesi (kabartma yazıyla) aracılığıyla Kur'an-ı Kerim öğreniyor.
Akse Mahallesi'nde bulunan Fatma Çelik Engelliler Kurs Merkezi'nde, görme engellilerin talebi üzerine Braille alfabesiyle Kur'an-ı Kerim okuma kursu başlatıldı.
Merkezde yürütülen kursa farklı yaş gruplarından 7 görme engelli kursiyer katılıyor. Görme engelliler, her harfine dokunarak önce Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenmek ardından hatmederek hayallerini gerçekleştirmek istiyor.
Merkez sorumlusu Bahadır Akbaba, AA muhabirine, burada özel bireylere birçok alanda eğitim verildiğini söyledi.
İlçedeki görme engelilerin Kur'an-ı Kerim öğrenmesi için kurs başlattıklarını ifade eden Akbaba, 7 görme engelli kursiyerin Kur'an-ı Kerim öğrenmesi için eğitimin sürdüğünü kaydetti.
Kursiyerlere Braille alfabesiyle Kur'an-ı Kerim öğreten Timur Altuntaş (57) ise kendilerine destek veren Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'ye teşekkür etti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.