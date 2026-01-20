Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Haberleri

        Kocaeli'de görme engelliler, Kur'an-ı Kerim'i parmak uçlarıyla öğreniyor

        Kocaeli'de yaşayan görme engelliler, Çayırova Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde açılan kursta Braille alfabesi (kabartma yazıyla) aracılığıyla Kur'an-ı Kerim öğreniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 10:01 Güncelleme: 20.01.2026 - 10:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de görme engelliler, Kur'an-ı Kerim'i parmak uçlarıyla öğreniyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaeli'de yaşayan görme engelliler, Çayırova Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde açılan kursta Braille alfabesi (kabartma yazıyla) aracılığıyla Kur'an-ı Kerim öğreniyor.


        Akse Mahallesi'nde bulunan Fatma Çelik Engelliler Kurs Merkezi'nde, görme engellilerin talebi üzerine Braille alfabesiyle Kur'an-ı Kerim okuma kursu başlatıldı.

        Merkezde yürütülen kursa farklı yaş gruplarından 7 görme engelli kursiyer katılıyor. Görme engelliler, her harfine dokunarak önce Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenmek ardından hatmederek hayallerini gerçekleştirmek istiyor.

        Merkez sorumlusu Bahadır Akbaba, AA muhabirine, burada özel bireylere birçok alanda eğitim verildiğini söyledi.

        İlçedeki görme engelilerin Kur'an-ı Kerim öğrenmesi için kurs başlattıklarını ifade eden Akbaba, 7 görme engelli kursiyerin Kur'an-ı Kerim öğrenmesi için eğitimin sürdüğünü kaydetti.

        Kursiyerlere Braille alfabesiyle Kur'an-ı Kerim öğreten Timur Altuntaş (57) ise kendilerine destek veren Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'ye teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Konut satışında tarihi zirve
        Konut satışında tarihi zirve
        Kan donduran plan! Kocasını gölette boğmuş!
        Kan donduran plan! Kocasını gölette boğmuş!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        Trump Macron'un gönderdiği mesajı paylaştı
        Trump Macron'un gönderdiği mesajı paylaştı
        1 Mayıs’ta zorunlu oluyor
        1 Mayıs’ta zorunlu oluyor
        "İş bitirecek oyuncu lazım!"
        "İş bitirecek oyuncu lazım!"
        Kızının sevgilisini sokakta 'Pompalı'yla vurdu!
        Kızının sevgilisini sokakta 'Pompalı'yla vurdu!
        Trump tehditlerini Nobel'e bağladı, detaylar ortaya çıktı
        Trump tehditlerini Nobel'e bağladı, detaylar ortaya çıktı
        7 kent için kar alarmı! 3 bölgede yağış var!
        7 kent için kar alarmı! 3 bölgede yağış var!
        İran'da can kaybı 4 bini aştı
        İran'da can kaybı 4 bini aştı
        Evde bakım yardımında neler değişti?
        Evde bakım yardımında neler değişti?
        Tarımda ‘B-Reçete’ dönemi başlıyor
        Tarımda ‘B-Reçete’ dönemi başlıyor
        Donald Trump, Ahmed Şara ile görüştü
        Donald Trump, Ahmed Şara ile görüştü
        Farklı ülkelerde toplu taşıma alışkanlıkları
        Farklı ülkelerde toplu taşıma alışkanlıkları
        Suriye ordusu Haseke'ye ilerliyor
        Suriye ordusu Haseke'ye ilerliyor
        Merz: ABD ile ticaret kavgası istemiyoruz
        Merz: ABD ile ticaret kavgası istemiyoruz
        Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması!
        Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması!
        Galatasaray'a Arjantinli kanat!
        Galatasaray'a Arjantinli kanat!
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...

        Benzer Haberler

        Kebapçı dükkanını kurşun yağmuruna tutan 2 kişi tutuklandı
        Kebapçı dükkanını kurşun yağmuruna tutan 2 kişi tutuklandı
        Kocaeli'de motosiklet ve motokuryelere yönelik trafik yasağı yarın sona ere...
        Kocaeli'de motosiklet ve motokuryelere yönelik trafik yasağı yarın sona ere...
        Gebze'de restorana düzenen silahlı saldırının 2 şüphelisi tutuklandı
        Gebze'de restorana düzenen silahlı saldırının 2 şüphelisi tutuklandı
        Kandıra'da yasa dışı avlanan 500 kalkan balığı ele geçirildi
        Kandıra'da yasa dışı avlanan 500 kalkan balığı ele geçirildi
        Kocaeli'de silahlı saldırıya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı
        Kocaeli'de silahlı saldırıya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı
        Kaçak avcılık operasyonunda 500 kalkan balığına el konuldu
        Kaçak avcılık operasyonunda 500 kalkan balığına el konuldu