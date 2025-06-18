3 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Yangın, saat 16.30 sıralarında Hereke 17 Ağustos Mahallesi Kalıcı Konutlar mevkisinde meydana geldi. 3 katlı binanın çatı katında yapılan tamir çalışmaları sırasında yangın çıktı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Jandarma yangına ilişkin soruşturma başlattı.

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