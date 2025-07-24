Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kuzey Marmara Otoyolu'nda eşya yüklü kamyonet devrildi; 3 şerit kapandı

        KUZEY Marmara Otoyolu Kocaeli geçişi T-2 Tüneli'nde lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkan ev eşyası yüklü kamyonet, devrildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 18:43 Güncelleme: 24.07.2025 - 18:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kuzey Marmara Otoyolu'nda eşya yüklü kamyonet devrildi; 3 şerit kapandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        KUZEY Marmara Otoyolu Kocaeli geçişi T-2 Tüneli’nde lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkan ev eşyası yüklü kamyonet, devrildi. Kaza nedeniyle 3 şerit trafiğe kapanırken kamyonetin yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

        Kaza, saat 17.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu T-2 Tüneli Ankara istikametinde meydana geldi. Ö.S. yönetimindeki 34 US 5511 plakalı ev eşyası yüklü kamyonet, lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kaza nedeniyle 4 şeritli otoyolun 3 şeridi trafiğe kapandı. Ulaşım bir süre kontrollü şekilde tek şeritten sağlanırken Ankara istikametinde araç kuyruğu oluştu. Sürücüsünün yaralanmadığı kamyonetin çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Terörsüz Türkiye' sürecine Meclis katkısı
        'Terörsüz Türkiye' sürecine Meclis katkısı
        Günlük elektrik tüketiminde rekor
        Günlük elektrik tüketiminde rekor
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        ÖTV'de değişim: En düşük ÖTV %70 oldu
        ÖTV'de değişim: En düşük ÖTV %70 oldu
        Bakanlıktan ÖTV açıklaması
        Bakanlıktan ÖTV açıklaması
        ÖTV'de sistem sil baştan
        ÖTV'de sistem sil baştan
        ODMD: 'Vergilerin düşürülmesini istiyoruz'
        ODMD: 'Vergilerin düşürülmesini istiyoruz'
        56'ncı yaşını Antalya'da kutladı
        56'ncı yaşını Antalya'da kutladı
        İsrail'in 'açlık' silahı!
        İsrail'in 'açlık' silahı!
        Arda Güler'in hayalleri yıkıldı: Flaş paylaşım!
        Arda Güler'in hayalleri yıkıldı: Flaş paylaşım!
        Hikayeleri ortaya çıkmaya başladı!
        Hikayeleri ortaya çıkmaya başladı!
        Faciadan kurtulan orman işçisi yoğun bakıma alındı!
        Faciadan kurtulan orman işçisi yoğun bakıma alındı!
        Gayrimenkul sertifikasıyla nasıl ev sahibi olunur?
        Gayrimenkul sertifikasıyla nasıl ev sahibi olunur?
        Dursun Özbek'ten Bankalar Birliği açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Bankalar Birliği açıklaması!
        Kremlin'den Ukrayna görüşmelerine ilişkin değerlendirme
        Kremlin'den Ukrayna görüşmelerine ilişkin değerlendirme
        Szymanski rüzgarı: Mourinho'dan yeni karar!
        Szymanski rüzgarı: Mourinho'dan yeni karar!
        Eskişehir'deki yangında 10 şehit
        Eskişehir'deki yangında 10 şehit
        Beşiktaş, Shakhtar'ı konuk ediyor
        Beşiktaş, Shakhtar'ı konuk ediyor
        4 şehirde orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
        4 şehirde orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
        Kaotik havalar! İklimin kendi değişkenliği bile değişiyor
        Kaotik havalar! İklimin kendi değişkenliği bile değişiyor

        Benzer Haberler

        Kuzey Marmara Otoyolu'nda devrilen kamyonet ulaşımı aksattı
        Kuzey Marmara Otoyolu'nda devrilen kamyonet ulaşımı aksattı
        Çıkan yangında yediemin deposu kullanılamaz hale geldi
        Çıkan yangında yediemin deposu kullanılamaz hale geldi
        Kocaeli'de yediemin deposunda çıkan yangın söndürüldü
        Kocaeli'de yediemin deposunda çıkan yangın söndürüldü
        Karamürsel Şehirlerarası Otobüs Terminali hizmete açıldı
        Karamürsel Şehirlerarası Otobüs Terminali hizmete açıldı
        Kocaeli'de hayvanat bahçesi sakinleri buz kalıplarıyla serinletiliyor
        Kocaeli'de hayvanat bahçesi sakinleri buz kalıplarıyla serinletiliyor
        Atatürk'ün Karamürsel'e gelişinin 92. yıl dönümü kutlandı
        Atatürk'ün Karamürsel'e gelişinin 92. yıl dönümü kutlandı