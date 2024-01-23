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        Kocaeli'de 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde iş yerinden hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 23:13 Güncelleme: 23.01.2024 - 23:15
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        Kocaeli'de 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
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        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde iş yerinden hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir iş yerinden üretim makinelerinin çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

        Yapılan çalışma sonucu 7 şüpheli polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. 3 mekanda yapılan aramada ele geçirilen çalıntı ürünler, sahibine teslim edildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 4 şüpheli yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı, 1 şüpheliye ise ev hapsi verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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