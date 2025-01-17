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        MÜSİAD Kocaeli Şubesi 23. Olağan Genel Kurulu yapıldı

        Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kocaeli Şubesi'nin 23. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 23:33 Güncelleme: 18.01.2025 - 00:15
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        MÜSİAD Kocaeli Şubesi 23. Olağan Genel Kurulu yapıldı
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        Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kocaeli Şubesi'nin 23. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

        MÜSİAD Kocaeli Şubesi 23. Olağan Genel Kurulu, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Sadettin Hülagü, Veysal Tipioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Cumhuriyet Başsavcısı Semih Akgün, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ile iş insanlarının katılımıyla Kocaeli Kongre Merkezinde gerçekleştirildi.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, yaptığı konuşmada, MÜSİAD'ın başarılarının sadece yurt içinde kalmadığını, bunu uluslararası boyutlara da taşıdığını söyledi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki AK Parti hükümetleri olarak, bir gayret, mücadele ve hayallerinin olduğunu anlatan Boyraz, onun da milletin refahını yükseltmek, küresel bir aktör olan Türkiye'nin gücüne güç katmak olduğunu kaydetti.

        Boyraz, Kocaeli'nin ülkenin kalkınma sürecinin tüm aşamalarında kendisine önemli rol edindiğini belirterek, "Kocaeli, Türkiye ekonomisinin kapalı ekonomiden küresel ekonomiye geçiş serüvenine ışık tutmuştur. Cesur girişimcileri, vizyon sahibi iş insanlarıyla Türkiye'nin uluslararası rekabet ve gücünün gelişmesi ülkemiz ekonomisinin güvenli ve istikrarlı bir ortamda büyümesine yönelik çok önemli katkılar yapmıştır." ifadelerini kullandı.

        Türkiye'nin ekonomik kalkınması için ulaştırma ve altyapı sektörlerinin stratejik önemine değinen Boyraz, son 23 yılda Bakanlık olarak hayata geçirilen proje ve başarıların herkes için bir gurur kaynağı olduğunu aktardı.

        Boyraz, Kocaeli'de yaptıkları yatırımları anlatarak, olağan genel kurulun hayırlara vesile olmasını temenni etti.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın ise Türkiye'nin mücadelesinin yeni yüzyılda dünyanın varoluş mücadelesinden bağımsız düşünülecek bir mücadele olmadığını, iş dünyasının yeni rekabet koşullarına uyum sağlayacak şekilde kendini yeniden gözden geçirmesi gerektiğini belirtti.

        AK Parti Kocaeli Milletvekili Katırcıoğlu, Kocaeli'nin ticaret ve sanayi şehri olduğunu, kentin büyümesi ve güçlenmesinin kendileri için en büyük hedefleri olduğunu dile getirdi.

        - "Türkiye'nin üretim, yatırım ve istihdamı da istikrarlı bir şekilde artırabileceğini düşünüyoruz"

        MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı da MÜSİAD'ın hem yerelde hem de globalde, dünyanın her yerine yayılmış büyük bir sivil toplum kuruluşu olduğunu söyledi.

        MÜSİAD'ın sadece ticari konularda değil, sosyal konularda da yoluna devam ettiğine işaret eden Asmalı, 2024 yılının zor bir olduğunu kaydetti.

        Asmalı, bu zor durumun bütün ülke ekonomilerini tahrip eden gelişmelere sebep olduğunu belirterek, "Çok şükür 2025 yılına hepimiz umutlu giriyoruz. Türkiye'mizde özellikle ekonomi anlamında atılan adımların meyvesini yiyeceğimiz, rahatlığını göreceğimiz bir yıla doğru girdiğimizi, en azından yılın ortalarından sonra böyle bir rahatlama olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

        Enflasyonun tek hanelere indirilmesinin çok önemli olduğuna işaret eden Asmalı, şöyle devam etti:

        "Dolayısıyla bu noktada verdiğimiz bütün bu mücadeleleri yapısal reformlarla taçlandırmak gerektiğini biz söylüyoruz. Dolayısıyla bu noktada, özellikle Türkiye'nin enflasyonunu tek haneli rakamlara indirebilmesi için sanayi teşviklerindeki kredilerin daha seçici olmasını, belli sektörlerdeki oligopol piyasa koşullarını kırarak rekabeti destekleyecek yapıların kurulmasını, vergi sisteminin daha adil ve tabana yayılı hale gelmesini, reel sektörün önündeki yenilebilir enerji alanında yapacağı hamlelerin bu noktada daha nitelikli hale gelmesini, bütün bunlarla beraber yapısal reformların sadece enflasyonu değil ülkemizin kronik soruları olan 'cari açık ve düşük üretkenlik' gibi ülkemizin sorunlarına da çok önemli katkı yapağının altını çizmek istiyorum. 2025 yılını çok geç olmadan bütün bu yapısal reformların yapacağı bir 'reform yılı' olması gerektiğini ifade etmek istiyoruz. Türkiye'nin bir taraftan enflasyonu tek haneli rakamlara indirirken bir taraftan da üretim, yatırım ve istihdamı da istikrarlı bir şekilde artırabileceğini düşünüyoruz."

        Asmalı, Çin'in küresel sanayi üretimine ilişkin bilgiler aktararak, MÜSİAD üyeleri olarak üretmeleri gerektiğini, üretmenin de en iyi boykot olduğunu sözlerine ekledi.

        Yeni yönetimin belirlendiği genel kurulda, Emre Doğan şube başkanlığı görevini İzzet Tanrıkulu'na devretti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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