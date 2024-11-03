Kocaeli'de direğe çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Kazada yaralanan Yusuf S. ile diğer otomobildeki Mehmet K, eşi Hamide K. ve 5 yaşındaki Aybüke K, ilk müdahalenin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyreden Yusuf S. (38) idaresindeki 34 DS 1808 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde değişken mesaj ve trafik işaretleri tabelasının direğine çarptı. Aynı yönde ilerleyen Mehmet K. (46) yönetimindeki 59 AFL 439 plakalı otomobil ise kazada yola fırlayan aracın motor aksamına çarptı.

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