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        Kocaeli'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 14:47 Güncelleme: 13.11.2024 - 14:47
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        Kocaeli'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında yargılandığı davada hakkında "çocuğun cinses istismarı" suçundan 15 yıl kesinleşmiş cezası bulunan K.C'nin yeri tespit edildi.

        Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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