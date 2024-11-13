Kocaeli'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında yargılandığı davada hakkında "çocuğun cinses istismarı" suçundan 15 yıl kesinleşmiş cezası bulunan K.C'nin yeri tespit edildi.

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