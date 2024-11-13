Savunma Sanayii Başkanı Görgün "Match4Industry İkili İş Görüşmeleri" etkinliğinde konuştu:

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, savunma sanayindeki vakıf ve özel sektör firmalarında çalışanların yaş ortalamasının 33 olduğunu, bu avantajın üretime, tasarıma, yerli ve milli geliştirmeye katkı sağlayacağını söyledi.

Savunma Sanayii Başkanlığı ve Kocaeli Sanayi Odası (KSO) işbirliğinde düzenlenen "Savunma Sanayii Kocaeli İl Buluşması ve Match4Industry İkili İş Görüşmeleri" etkinliği açılışında konuşan Görgün, savunma sanayi şirketleriyle bu alanda üretim yapmak isteyen firmaları buluşturmak istediklerini anlattı.

Görgün, Kocaeli'deki üretim altyapısı ve kapasitenin savunma sanayi için fırsat olduğunu, buluşmadan bu alanda önemli işbirliklerinin çıkacağını dile getirdi. Savunma sanayinde son 20 yılda katettikleri yolun dünya tarafından takdirle izlendiğini, katıldıkları her platformda, en üst seviyede yapılan görüşmelerde gündemin birinci ya da ikinci maddesinde bu gelişmişliğin yer aldığını bildiren Görgün, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin özellikle savunma sanayinde genç yaş ortalamasına sahip olması tüm dünya tarafından dikkat çekiyor. Bugün savunma sanayimizde gerek vakıf gerekse özel sektör firmalarımızın yaş ortalaması 33. Dünyada gelişmiş ülkelere baktığımızda savunma sanayinde faaliyet gösteren firmaların yaş ortalamalarının 50'nin üzerinde olduğunu görüyoruz. Bu bizim için büyük avantaj. Üretme, tasarlama, yerli milli geliştirmede kazandığımız ivme ve önümüzdeki uzun yıllarda kendimizden çok daha fazla söz ettireceğimizi düşünüyoruz. Genç kardeşlerimizin en az 20, 30 yılları var. Birikim ve tecrübeleriyle üzerine koyarak daha katma değerli, stratejik ürünler geliştirecekler."

- "Ülkemizin her köşesindeki her kapasite bizim için çok kıymetli" Kahraman Türk ordusunun sahadaki etkinliğini, üstünlüğünü en iyi şekilde sağlayabilmek için ürünler üretmeye gayret gösterdiklerini vurgulayan Görgün, yaklaşık 100 bine varan çalışanın olduğu, 1000'in üzerinde projenin yürütüldüğü ve yerlilik oranının yüzde 80'leri aştığı savunma sanayinde, kara, hava, deniz, denizaltı ve uzay gibi her ortamda çalışacak ürünlerin, platformların, alt sistemlerin, mühimmatların yerli ve milli olarak üretildiğinin altını çizdi.

Görgün, ROKETSAN, TUSAŞ ve diğer şirketlerin geçen yıl yurt içinden yaklaşık toplam 7 milyar dolarlık alım yaptığını aktararak, "Seri üretimler başladığında, yeni siparişler aktive olmaya başladığında bu rakam çok artacak. Ülkemizin her köşesindeki her kapasite bizim için çok kıymetli." dedi. Vali İlhami Aktaş da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde savunma sanayinde önemli atılımlar yapıldığını, gençlerin de projeleriyle TEKNOFEST'e katıldığını anlattı.

Türkiye'nin jeopolitik anlamda riskli bölgede yer aldığına dikkati çeken Aktaş, güçlü olmak için bilgi teknolojileri ve savunma sanayinin önem arz ettiğini vurguladı. Aktaş, Kocaeli'nin savunma sanayine önemli katkılar sağladığını da sözlerine ekledi. KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli'nin Türk ekonomisine yaptığı katkıyı katılımcılara aktardı.

Zeytinoğlu, 2012'den beri düzenledikleri yurt dışı ikili iş görüşmesi etkinlikleri "Match4Industry"de bugüne kadar 8 binin üzerinde görüşmenin 2 bin 500'den fazla firmanın katılımıyla gerçekleştirildiğini aktararak, bu yıl Almanya, Çin, Çekya, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hindistan, Kosova, Kazakistan, Kuzey Makedonya, Polonya, Sırbistan ve Ukrayna'dan iş insanlarının Kocaeli'de firmalarla buluşturulacağını kaydetti.

Zeytinoğlu, Türkiye'den 130 firmanın, yabancı ülkelerden 42 katılımcıyla 600 ikili iş görüşmesi yapmasını hedeflediklerini, firmaların başarılı işbirlikleri kurmasını ümit ettiklerini dile getirdi. Savunma Sanayii Kocaeli İl Buluşması'nda Savunma Sanayii Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü, ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, TUSAŞ, STM, BMC, Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ, TEI, TÜBİTAK SAGE, FNSS ve ASFAT'ın yer aldığını belirten Zeytinoğlu, etkinliğin savunma sanayine tedarikçi olmak isteyen firmalar için önemli bir fırsat olduğunu ifade etti.