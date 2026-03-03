Kocaeli'de 19 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 19 yıl 4 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.
Giriş: 03.03.2026 - 13:09 Güncelleme:
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan hakkında kesinleşmiş 19 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası bulunan U.Ö'yü İzmit'te yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
