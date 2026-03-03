Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Haberleri

        Kocaeli'de 19 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 19 yıl 4 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 13:09 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de 19 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 19 yıl 4 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan hakkında kesinleşmiş 19 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası bulunan U.Ö'yü İzmit'te yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        Dışişleri Bakanı Fidan: "Yeniden diplomasiye dönülsün”
        Dışişleri Bakanı Fidan: "Yeniden diplomasiye dönülsün”
        ABD'nin İran saldırısında dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        ABD'nin İran saldırısında dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        "İsrail Trump'ı savaşa sürükledi" iddiasına yanıt
        "İsrail Trump'ı savaşa sürükledi" iddiasına yanıt
        Galatasaray yönetiminden Torreira hamlesi!
        Galatasaray yönetiminden Torreira hamlesi!
        Şubat enflasyonu açıklandı
        Şubat enflasyonu açıklandı
        Galatasaray'dan kupada rotasyon!
        Galatasaray'dan kupada rotasyon!
        Bill Clinton'dan 'Trump' ve 'Epstein' açıklaması
        Bill Clinton'dan 'Trump' ve 'Epstein' açıklaması
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        Gayrimenkul satışında gerileme sürüyor
        Gayrimenkul satışında gerileme sürüyor
        Murat Dalkılıç ameliyat oldu
        Murat Dalkılıç ameliyat oldu
        İnsanlığın şahitleri risk altında
        İnsanlığın şahitleri risk altında
        Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın hikayesi!
        Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın hikayesi!
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        Ağabeyi ve yengesini öldürüp tandıra gömmüştü! 3. cinayet mektubu!
        Ağabeyi ve yengesini öldürüp tandıra gömmüştü! 3. cinayet mektubu!
        Söylentilere yanıt geldi
        Söylentilere yanıt geldi

        Benzer Haberler

        Bilim insanı, sivrisinekle mücadelede kullanılan bakteri proteinlerinin mik...
        Bilim insanı, sivrisinekle mücadelede kullanılan bakteri proteinlerinin mik...
        Kocaelispor ligde ikici yarıya daha iyi başladı Ligin ilk yarısında 2, ikin...
        Kocaelispor ligde ikici yarıya daha iyi başladı Ligin ilk yarısında 2, ikin...
        Okul sporları karate il seçmelerinde Körfez Gençlerbirliği'nden 6 madalya
        Okul sporları karate il seçmelerinde Körfez Gençlerbirliği'nden 6 madalya
        Kontrolden çıkan hafif ticari araç takla attı, sürücü yaralandı
        Kontrolden çıkan hafif ticari araç takla attı, sürücü yaralandı
        Kağıtsporlu sporculardan madalya yağmuru
        Kağıtsporlu sporculardan madalya yağmuru
        Kocaelispor, Türkiye Kupası'nda yarın Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri'...
        Kocaelispor, Türkiye Kupası'nda yarın Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri'...