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        Kocaeli'de fabrikadaki patlamada 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı

        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde beton katkı maddeleri üreten fabrikada cüruf silosunun patlaması sonucu 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 18:48 Güncelleme: 20.11.2024 - 18:59
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        Kocaeli'de fabrikadaki patlamada 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı
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        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde beton katkı maddeleri üreten fabrikada cüruf silosunun patlaması sonucu 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı.

        Dilovası Organize Sanayi Bölgesi D-2008 Sokak'ta beton katkı maddeleri üreten fabrikada, cüruf silosunda hava testi yapıldığı sırada patlama meydana geldi.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde işçi Nejat Hakan Aksoy'un hayatını kaybettiği belirlendi.

        Patlamada yaralanan işçi A.Ç. Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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