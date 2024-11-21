Kocaeli Valisi Aktaş, Gebze Organize Sanayi Bölgesini ziyaret etti

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Gebze Organize Sanayi Bölgesine (GOSB) ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, GOSB'u ziyaret eden Vali Aktaş, Yönetim Kurulu Başkanı Ercüment Sarıtaş, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdullah Çeker, yönetim kurulu üyeleri Ayşe Akşit, Sinan Gider ve Emre Taycı ile Bölge Müdürü Alp Çelikbilek tarafından karşılandı.