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        Kocaeli'de veliler israfa dikkati çekmek için bayat ekmekten yiyecek hazırladı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde veliler, israfa dikkati çekmek için bayat ekmekten yiyecek yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 15:03 Güncelleme: 26.11.2024 - 15:29
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        Kocaeli'de veliler israfa dikkati çekmek için bayat ekmekten yiyecek hazırladı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde veliler, israfa dikkati çekmek için bayat ekmekten yiyecek yaptı.

        Gebze Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Kroman Çelik İlkokulu'nda öğrencilerin yiyeceklere karşı bilinçlenmesi ve israfın önlenmesi için sıfır atık anlayışıyla "Bayat Ekmekten Yiyecek Tasarlama Yarışması" düzenlendi.

        Öğrenci velilerinin yarışmacı olarak katıldığı etkinlikte, içinde bayat ekmek bulunan börek, tatlı, köfte, mantı gibi yiyecekler yapılarak jürinin oylamasına sunuldu.

        Değerlendirmeler sonucu dereceye giren yiyecekleri yapan velilere ödülleri takdim edildi.

        - "Ekmek israfını azaltmaya yönelik çalışmalarımız sürecek"

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Türkiye'de ekmek israfında yüzde 60 iyileşme yaşandığını aktararak, "Günlük 13 milyon olan ekmek israfı bugün 5 milyona inmiş durumda. Bu başarıda kurumlarımızın işbirliğiyle üretilen farkındalık projelerinin etkisi çok büyük." değerlendirmesinde bulundu.

        Büyükgöz, ekmek israfını azaltmaya yönelik çalışmalarını sürdüreceklerini vurgulayarak, "7'den 70'e tüm hemşerilerimizle Gebze'de ekmek israfına 'dur' diyeceğiz. İsrafın önüne geçmek üzere farkındalık oluşturacak bu yarışmaya katılan vatandaşlarımızı, jüri üyelerimizi kutluyor, şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

        Etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenol Pekgöz, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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