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        Kocaeli'de traktör devrildi, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü öldü, bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 20:43 Güncelleme: 09.12.2024 - 20:53
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        Kocaeli'de traktör devrildi, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü öldü, bir kişi yaralandı.

        Osman Rahmi Ö. (65) idaresindeki 54 AZ 372 plakalı traktör, Sarıcaali Mahallesi Muharremler mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler ile çevredeki çiftçiler, traktörün altında kalan sürücü ile eşi Leyla Ö'yü kurtarmak için çalışma başlattı.

        Traktörün altından çıkarılan çift, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kandıra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Sürücü Osman Rahmi Ö. burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi, bacaklarında kırık olduğu öğrenilen eşi Leyla Ö. ise Kocaeli Üniversite Hastanesine sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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