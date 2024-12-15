Kocaelispor-Esenler Erokspor maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında sahasında Esenler Erokspor'a 2-0 yenilen Kocaelispor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, oyunun belirli bölümlerinde yaptıkları hatalar sonrası mağlup olduklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Sağlam, sezonun en iyi oyun başlangıcını yaptıklarını ve iyi pozisyonlar ürettiklerini fakat gol çıkaramadıklarını ifade etti.

Sağlam, eksik yakalandıkları pozisyonda gol yediklerini belirterek, "Devrenin sonlarına doğru yine baskı yaptık, pozisyonlarımız vardı. Devreye geride girdik. İkinci yarı baskılı başlayıp, yine ilk devredeki başlangıcı yapmak istiyorduk ama olmadı. Bugün birçok oyuncumuzun oyunun belirli bölümünden sonra çok basit pas hataları yapması, geçmişteki performanslarının uzağında kalması, kendilerine yakışmayacak performans içerisinde olmaları beni de şaşırttı." dedi.

Taraftarın da 1-0 geride oldukları anlardaki tepkisinin birçok maçta olduğu gibi bu karşılaşmada da oyuncuları etkilediğini kaydeden Sağlam, "Maalesef istemediğimiz bir sonuç aldık, bütün sonuçlar bizim lehimize gelişmişken, avantajımızı daha üst seviyeye çıkaracakken, Süper Lig potasındaki farkı 7'ye veya 5'e çıkaracakken maalesef 4'de kaldı. Bu takım bugün lig bitse direkt Süper Lig'e çıkacak. Bence ikinci devre kötü oynadık ama bu puanları da bu çocuklar elde etti. Ortada emek var, mücadele var ve gelinen nokta var." diye konuştu.

- Esenler Erokspor cephesi Esenler Erokspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak da hak edenin kazandığı bir karşılaşma olduğunu söyledi. Altıparmak, mümkün olduğunca hücum oynamaya çalıştıklarını belirterek, "Bir oyun sistemi oturttuk, bunu gittiğimiz her yerde oynamaya çalışıyoruz. Kocaelispor lider, Bandırmaspor'un da puan kaybetmesiyle bizim maçta kazandıklarında 3 puan gibi farkla öne geçeceklerdi. Atmosferi ve ne oynayacaklarını iyi biliyorduk. Biz düşündüğümüz her şeyi sahada yaptık. Bugün belki maç 2-0 oldu ama daha farklı kazanabilirdik." değerlendirmesinde bulundu.