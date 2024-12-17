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        AK Parti Kocaeli İl Başkanı Talus, mazbatasını aldı

        AK Parti 8. Olağan İl Kongresi'nde İl Başkanlığına seçilen Şahin Talus, mazbatasını aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 16:10 Güncelleme: 17.12.2024 - 16:14
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        AK Parti Kocaeli İl Başkanı Talus, mazbatasını aldı
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        AK Parti 8. Olağan İl Kongresi'nde İl Başkanlığına seçilen Şahin Talus, mazbatasını aldı.

        Kocaeli Adalet Komisyonu Başkanı Muhiddin Paça'dan mazbatasını almasının ardından Kocaeli Adliyesi önünde açıklama yapan Talus, tüm kongrelerinin birlik ve beraberlik için geçtiğini belirtti.

        İl kongresinde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı coşkuyla karşıladıklarını, Kocaeli teşkilatlarının her zaman Erdoğan'ın yanında olduğunu vurgulayan Talus, Kocaeli teşkilatları olarak gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

        Mazbata teslim törenine, İl Yönetim Kurulu üyeleri, AK Parti Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir, ilçe başkanları ve partililer katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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