AK Parti Kocaeli İl Başkanı Talus, mazbatasını aldı
AK Parti 8. Olağan İl Kongresi'nde İl Başkanlığına seçilen Şahin Talus, mazbatasını aldı.
AK Parti 8. Olağan İl Kongresi'nde İl Başkanlığına seçilen Şahin Talus, mazbatasını aldı.
Kocaeli Adalet Komisyonu Başkanı Muhiddin Paça'dan mazbatasını almasının ardından Kocaeli Adliyesi önünde açıklama yapan Talus, tüm kongrelerinin birlik ve beraberlik için geçtiğini belirtti.
İl kongresinde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı coşkuyla karşıladıklarını, Kocaeli teşkilatlarının her zaman Erdoğan'ın yanında olduğunu vurgulayan Talus, Kocaeli teşkilatları olarak gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.
Mazbata teslim törenine, İl Yönetim Kurulu üyeleri, AK Parti Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir, ilçe başkanları ve partililer katıldı.
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