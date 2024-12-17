AK Parti Kocaeli İl Başkanı Talus, mazbatasını aldı

AK Parti 8. Olağan İl Kongresi'nde İl Başkanlığına seçilen Şahin Talus, mazbatasını aldı.

Kocaeli Adalet Komisyonu Başkanı Muhiddin Paça'dan mazbatasını almasının ardından Kocaeli Adliyesi önünde açıklama yapan Talus, tüm kongrelerinin birlik ve beraberlik için geçtiğini belirtti.

İl kongresinde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı coşkuyla karşıladıklarını, Kocaeli teşkilatlarının her zaman Erdoğan'ın yanında olduğunu vurgulayan Talus, Kocaeli teşkilatları olarak gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.