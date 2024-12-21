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        Kocaeli Valisi Aktaş'tan hayatını kaybeden milli sporcu Yazgan'ın ailesine taziye ziyareti

        Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Erzurum'da çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden milli sporcu Emre Yazgan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 17:07 Güncelleme: 21.12.2024 - 17:07
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        Kocaeli Valisi Aktaş'tan hayatını kaybeden milli sporcu Yazgan'ın ailesine taziye ziyareti
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        Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Erzurum'da çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden milli sporcu Emre Yazgan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

        Yazgan'ın Gebze ilçesi Sultan Orhan Mahallesi 1156/3 Sokak'taki evine gelen Vali Aktaş, baba Fatih ile anne Gülcan Yazgan'a başsağlığı diledi.

        Daha sonra taziye çadırına geçen Aktaş, burada bulunanlara da taziyelerini iletti.

        Ziyarette Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, İl Gençlik ve Spor Müdürü Gökhan Yavaşer ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hikmet Tatoğlu da yer aldı.

        Emre Yazgan'ın cenaze töreniyle ilgili ayrıntıların daha sonra netleşeceği öğrenildi.

        Kocaeli TOHM judo takımının hazırlıklarını sürdürdüğü Erzurum Palandöken'de yüksek irtifa çalışması sırasında çığ düşmesi sonucu Emre Yazgan hayatını kaybetmiş, 4 sporcu yaralanmıştı.

        - Emre Yazgan, kariyerinde başarılı grafik çizdi

        Milli sporcu 18 yaşındaki Emre Yazgan, spor kariyerine 2014 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübünde başladı.

        Yazgan, 2017 yılında 38 kiloda Minikler Türkiye Şampiyonası'nda ikincilik ile 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Judo Küçükler Grup Şampiyonluğu, 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Judo Küçükler Türkiye, 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Judo Yıldızlar, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Judo Gençler Grup Yarışmaları, 2023 Spor Toto Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası, 2023 Uluslararası 4. Olimpiyat Şampiyonu Hüseyin Özkan Judo Turnuvası, 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Judo Gençler Türkiye ve 2024 Spor Toto Türkiye Gençler Judo Şampiyonası müsabakalarında birincilik elde etti.

        Milli sporcu, kariyeri boyunca katıldığı 23 turnuvada çıktığı 106 müsabakada 88 galibiyet alarak başarılı grafik çizdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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