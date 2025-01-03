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        Kocaeli'de akaryakıtını gasbetmek istedikleri tırın sürücüsünü yaralayan 4 kişi tutuklandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, tırdaki akaryakıtı gasbetmek isterken çıkan arbedede sürücüyü bıçakla yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 10:28 Güncelleme: 03.01.2025 - 10:28
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        Kocaeli'de akaryakıtını gasbetmek istedikleri tırın sürücüsünü yaralayan 4 kişi tutuklandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, tırdaki akaryakıtı gasbetmek isterken çıkan arbedede sürücüyü bıçakla yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

        Barış Mahallesi'ndeki nakliyatçılar garajında bir tırın akaryakıtının gasbedilmek istenildiği sırada çıkan arbedede aracın sürücüsünün bıçakla yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan O.H, F.K. ve H.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Polis, soruşturma kapsamında olaya karıştığı tespit edilen C.H.D'yi de gözaltına aldı.

        Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Barış Mahallesi'ndeki nakliyatçılar garajında 1 Ocak'ta 07 DCH 44 plakalı tırın akaryakıtını gasbetmek isteyen kişiler araç sürücüsü E.I'yı bıçakla yaralamış, aracına binerek olay yerinden kaçmayı başaran sürücü, yaklaşık 30 kilometre mesafedeki Anadolu Otoyolu'nun Körfez geçişinde bir dinlenme tesisine girerek 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemişti. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan sürücü tedavisinin ardından taburcu edilirken polis, 3 şüpheliyi gözaltına almıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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