Kocaeli Valisi Aktaş'tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aktaş, mesajında, iletişim ve buna bağlı etkileşim sürecinin belirleyici olduğu günümüzde gazeteciliğin, insanlara haber ve bilgi akışı sağlama gibi çok yönlü önemli bir misyonu içerdiğini kaydetti.

Basın mensuplarının milletin sesi, vicdanı olan, basın meslek ilkelerine bağlı, kişilik haklarına saygı göstererek kamuoyunun bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesinde büyük rol üstlendiğini vurgulayan Aktaş, "Basın mensuplarımız, temsilcisi oldukları gazetecilik mesleğinin kamuoyu nezdinde güvenilirliğini ve itibarını artırmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle kamuoyunun haber alma ve bilgi edinme hakkı için zorlu koşullar altında çalışan, basın etik kuralları doğrultusunda görevlerini yerine getiren basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik eder, çalışmalarında başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.