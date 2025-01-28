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        Kocaeli'de 316 litre sahte içki ele geçirildi

        Kocaeli'de düzenlenen operasyonda 316 litre sahte içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 20:10 Güncelleme: 28.01.2025 - 20:29
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        Kocaeli'de 316 litre sahte içki ele geçirildi
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        Kocaeli'de düzenlenen operasyonda 316 litre sahte içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sahte içki bulunduğu belirlenen İzmit'teki bir adrese operasyon düzenlendi.

        Evde ve bir araçta yapılan aramada, 316 litre sahte içki ile 190 sahte bandrol ele geçirildi.

        Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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