Kocaelispor, Gürcü futbolcu Giorgi Beridze ile yollarını ayırdı

Kocaelispor formasıyla 45 maça çıkan Beridze, 7 gol attı, 4 de asist yaptı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Profesyonel futbolcumuz Giorgi Beridze'nin sözleşmesi karşılıklı feshedilmiştir. Kendisine bugüne kadar verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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