Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaelispor, Gürcü futbolcu Giorgi Beridze ile yollarını ayırdı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, Gürcü orta saha oyuncusu Giorgi Beridze ile yollarını ayırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 17:16 Güncelleme: 31.01.2025 - 17:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaelispor, Gürcü futbolcu Giorgi Beridze ile yollarını ayırdı
        ABONE OL

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, Gürcü orta saha oyuncusu Giorgi Beridze ile yollarını ayırdı.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Profesyonel futbolcumuz Giorgi Beridze'nin sözleşmesi karşılıklı feshedilmiştir. Kendisine bugüne kadar verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

        Kocaelispor formasıyla 45 maça çıkan Beridze, 7 gol attı, 4 de asist yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu
        Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu
        Nevzat Bahtiyar için itiraz! Savcı istinafa başvurdu
        Nevzat Bahtiyar için itiraz! Savcı istinafa başvurdu
        Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
        Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
        Ekrem İmamoğlu ifade verdi
        Ekrem İmamoğlu ifade verdi
        Aras Bulut İynemli'nin zor günü
        Aras Bulut İynemli'nin zor günü
        Kış geri dönüyor! Marmara dahil 4 bölgenin genelinde kar etkili olacak!
        Kış geri dönüyor! Marmara dahil 4 bölgenin genelinde kar etkili olacak!
        Oğluna dua edecekti... Öldüren ziyaret!
        Oğluna dua edecekti... Öldüren ziyaret!
        18 milyon Euro'luk karavana!
        18 milyon Euro'luk karavana!
        Yine sarı serum, yine ölüm
        Yine sarı serum, yine ölüm
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Giresun'dan NBA All-Star'a!
        Giresun'dan NBA All-Star'a!
        İstanbul'da 'altın' katliamı!
        İstanbul'da 'altın' katliamı!
        Serhat Akın'a silahlı saldırıda 2 sanığa tahliye!
        Serhat Akın'a silahlı saldırıda 2 sanığa tahliye!
        Aşı karşıtlığı yüzünden beyin kanaması geçiren bebek entübe edildi
        Aşı karşıtlığı yüzünden beyin kanaması geçiren bebek entübe edildi
        Esnafa para cezası mı geliyor?
        Esnafa para cezası mı geliyor?
        Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı asgari ücreti geçti
        Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı asgari ücreti geçti
        Fenerbahçe transferi açıkladı!
        Fenerbahçe transferi açıkladı!
        'Bay dublaj' hayatını kaybetti
        'Bay dublaj' hayatını kaybetti
        Yemedik, içmedik, gezdik
        Yemedik, içmedik, gezdik

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de otobüs şoförüne eşinden sürpriz doğum günü kutlaması
        Kocaeli'de otobüs şoförüne eşinden sürpriz doğum günü kutlaması
        Kocaeli'de "Kaz Bayramı" kutlandı
        Kocaeli'de "Kaz Bayramı" kutlandı
        Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 1 çocuk öldü, 6 yaralı (2)
        Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 1 çocuk öldü, 6 yaralı (2)
        Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 7 yaralı
        Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 7 yaralı
        Kocaeli'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada ağır yaralana...
        Kocaeli'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada ağır yaralana...
        Kocaeli'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2'si ağır 7 k...
        Kocaeli'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2'si ağır 7 k...