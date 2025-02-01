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        Kocaeli merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 15 şüpheli tutuklandı

        Kocaeli merkezli 4 ilde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonlarında gözaltına alınan 23 zanlıdan 15'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 10:18 Güncelleme: 01.02.2025 - 10:18
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        Kocaeli merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 15 şüpheli tutuklandı
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        Kocaeli merkezli 4 ilde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonlarında gözaltına alınan 23 zanlıdan 15'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Karamürsel Cumhuriyet Başsavcılığı ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde 10 Ekim 2024'te çalışma başlatıldı.

        Karamürsel ilçesinde üretilen botların denize kıyı illere sevkinin sağlandığını belirleyen ekipler, bölgedeki otellerde barındırılan düzensiz göçmenlerin bu botlar aracılığıyla nakilleri sağlanarak "göçmen kaçakçılığı" suçunun işlendiğini tespit etti.

        Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çeşitli tarihlerde Kocaeli, İzmir, Bursa ve İstanbul'da il emniyet müdürlükleri ile özel harekat destekli operasyonlar gerçekleştirildi.

        Operasyonlarda göçmen kaçakçıları, otel işletme sahibi, bot üretimi yapan ve deniz motoru tedarikini gerçekleştirenlerin de aralarında bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alındı.

        Adli işlem yapılan zanlılardan 15'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Bu arada operasyonlarda yakalanan 25 yabancı uyruklu düzensiz göçmen, Kocaeli Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        İlgili kanun kapsamında düzensiz göçmenlerin naklinde kullanılan 3 araçla alakalı tedbir kararı, 2 araç ve bir fiber karinalı şişme bota ilişkin de alıkoyma kararı verildi.

        Şüphelilere ait araçlarda ve adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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