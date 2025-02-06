Kocaeli'de 400 kaçak elektronik sigara ele geçirildi
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 400 kaçak elektronik sigara ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli yakalandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 400 kaçak elektronik sigara ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında Gebze ilçesinde bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 400 kaçak elektronik sigara bulundu.
Operasyonda gözaltına alınan bir şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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