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        Kocaeli'de 14 hükümlü yakalandı

        Kocaeli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 16:50 Güncelleme: 11.02.2025 - 16:57
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        Kocaeli'de 14 hükümlü yakalandı
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        Kocaeli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik Gebze ve İzmit ilçelerinde çalışma yürüttü.

        Düzenlenen operasyonlarda, "hırsızlık", "zimmet" ve "dolandırıcılık" gibi suçlardan haklarında 1 yıldan 8 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 14 kişi yakalandı.

        Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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