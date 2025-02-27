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        Kocaeli'de asayiş

        Kocaeli'de sahte altınla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 09:02 Güncelleme: 27.02.2025 - 09:02
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        Kocaeli'de asayiş
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        Kocaeli'de sahte altınla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, İzmit, Derince ve Körfez ilçelerinde sahte altınla dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

        Ekipler, kimliğini tespit ettikleri K.B ve G.E'yi gözaltına aldı. Zanlıların üst aramalarında sahte altınlar ele geçirildi.

        Şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.

        - Kocaeli'de sahte altınla dolandırıcılık suçlamasıyla 1 kişi tutuklandı

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sahte altın bilezik satarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alına şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede 22 Şubat'ta sahte bilezik satarak dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, kimliğini tespit ettiği şüpheli H.A'yı (68) gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        - Kocaeli'de haklarında arama kararı bulunan 8 kişi yakalandı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 8 kişi yakalandı.

        İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğünce "hırsızlık" ve "mala zarar verme" gibi suçlardan haklarında yakalama emri bulunan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda yapılan çalışmalarda 8 kişi yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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