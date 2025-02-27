Kocaeli'de asayiş

Bu kapsamda yapılan çalışmalarda 8 kişi yakalandı.

İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğünce "hırsızlık" ve "mala zarar verme" gibi suçlardan haklarında yakalama emri bulunan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, İzmit, Derince ve Körfez ilçelerinde sahte altınla dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

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